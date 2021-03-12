Экономика

17:41 12.03.2021

"Укрзализныця" ежегодно теряет 8 млрд грн из-за низких тарифов на транспортировку железной руды - член набсовета

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"Укрзализныця" ежегодно теряет 8 млрд грн из-за низких тарифов на транспортировку железной руды - член набсовета

АО "Укрзализныця" (УЗ) ежегодно теряет 8 млрд грн из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды, сообщил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко в своей колонке для издания Kyiv Post.

Он отметил, что тарифы на транспортировку железной руды не покрывают расходы - каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци".

"С территории Украины на территорию соседних Словакии и Польши поезда следуют по точно таким же путям такой же ширины, что и к металлургическим заводам в Катовице и Кошице. Но как только вагоны пересекают границу, повышается тариф на транспортировку руды. В Польше он увеличивается в 2,5 раза, в Словакии – более чем в четыре раза", - написал Лещенко.

"Глупость правил достигает своего апогея, когда речь идет о перевозке порожних автомобилей. В Украине для них разные тарифы, и машина, которая доставила железную руду, дешевле той, которая везла зерно. Этот тариф также не покрывает расходы", - добавил он.

Теги: #укрзализныця #убытки #железная_руда
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