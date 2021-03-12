МХП в 2020 году реализовал более 53 тыс. тонн молока

Предприятия группы "МХП" в 2020 году реализовали 53,56 тыс. тонн молока на общую сумму более 500 млн грн, сообщила пресс-служба агрохолдинга на сайте в пятницу.

"Когда люди узнают, что мы производим молоко, все удивляются. Действительно, это не ключевое для нас бизнес-направление. Но если говорить о молочном скотоводстве, то у нас поголовье свыше 8 тыс. коров. С таким объемом это направление может быть вполне полноценным отдельным бизнесом, поскольку маржинальный доход в прошлом году составил почти 200 млн грн", - отметил главный специалист по животноводству МХП Александр Белоус.

По данным агрохолдинга, маржинальный доход на одну корову на предприятии "Зернопродукт МХП" составил 26 тыс. грн, что на 19,4% выше среднего показателя по холдингу. Данное предприятие с поголовьем в 4 тыс. коров произвело в 2020 году половину молочного сырья "МХП" - 25,73 тыс. тонн.

Согласно данным агрохолдинга, 86% реализуемого молока относится к сорту "экстра".

"Мы работаем со многими ключевыми переработчиками, поэтому молоко, которое вы покупаете в супермаркете, вполне вероятно, может оказаться от наших коров", - подытожил Белоус.

Как сообщалось, МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок "МХП" поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Выручка МХП за девять месяцев 2020 года снизилась на 6% – до $1,41 млрд. Агрохолдинг получил $109 млн чистого убытка против $276 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Это связано с убытками от курсовой разницы в $191 млн за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с прибылью в размере $182 млн за январь-сентябрь 2019-го. EBITDA МХП за указанный период сократилась на 7% – до $332 млн.

Продажи курятины агрохолдингом в 2020 году выросли на 4% по сравнению с 2019 годом - до 698,02 тыс. тонн. МХП за аналогичный период собрал на 30% меньше урожая зерновых с 356,04 тыс. га земли - 1,7 млн тонн. В том числе урожай кукурузы в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 34% – до 864,53 тыс. тонн, пшеницы – на 30%, до 208,14 тыс. тонн, рапса – на 34%, до 80,70 тыс. тонн, сои – на 57%, до 43,19 тыс. тонн при росте урожая семян подсолнечника на 9% – до 261,89 тыс. тонн. Урожай других зерновых (включая ячмень, рожь, сахарную свеклу, сорго) сократился на четверть – до 248,47 тыс. тонн.

Основателем, мажоритарным акционером и главой правления МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.