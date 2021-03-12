Экономика

10:47 12.03.2021

Законопроект о национализации "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели - Корниенко

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Законопроект о национализации "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели - Корниенко

Законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) могут презентовать через две-три недели, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - сказал Корниенко во время брифинга в пятницу.

Вместе с тем он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации какого-либо предприятия - это не так просто юридически... Любой процесс про "Мотор Сич" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил Корниенко.

Теги: #мотор_сич #законопроект #национализация
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