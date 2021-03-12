Экономика

10:15 12.03.2021

"Укрзализныця" не блокирует "пилот" частной тяги - глава компании

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"Укрзализныця" не блокирует "пилот" частной тяги - глава компании

"Укрзализныця" (УЗ) не блокирует работу компаний в рамках экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах железнодорожных путей общего пользования, заявил глава правления компании Владимир Жмак в интервью "Интерфакс-Украина".

"В рамках этого пилотного проекта УЗ подписала пока один договор с "Украинской локомотивостроительной компанией"... Договор уже действует, осталось согласовать вопросы, касающиеся эксплуатации. Когда поедет эта компания – я пока не знаю. Но понятно, что они поедут тогда, когда найдут груз. С нашей стороны никакого блокирования нет", - сказал он.

Он также отметил, что этот пилотный проект осуществляется Министерством инфраструктуры, а "Укрзализныця" является исключительно исполнителем. И после того как комиссия Мининфраструктуры, которая занимается рассмотрением заявок частных операторов, согласовывает такого оператора, УЗ инспектирует парк локомотивов, проверяет их сертификацию и исправность, после чего подписывает с компанией договор по заявленным маршрутам.

По словам Жмака, среди ограничений по работе частной тяги на путях УЗ - невозможность допуска на участки со скоростным движением.

"Мы получили разъяснение от Мининфраструктуры, какой может применяться тариф, поскольку в существующем сборнике тарифов нет такой строчки – тариф за доступ частной тяги к инфраструктуре "Укрзализныци", - подчеркнул глава УЗ.

Жмак также отметил, что у "Укрзализныци" нет претензий к парку локомотивов ООО "Промвагонтранс" - второй компании, заявившейся на участие в пилоте.

"Они тоже могут сейчас выходить на подписание договора. В отношении других участников, которые проходят эту комиссию и приходят к нам, повторяем ту же процедуру. Это техническая работа, которая не влияет на сроки запуска этими компаниями своих услуг, потому что для них основное – найти груз", - подчеркнул Жмак.

Как сообщалось, "Украинская локомотивостроительная компания" (УЛК), ставшая первым участником пилота по частной тяге просит Кабинет министров продлить эксперимент на следующие два года.

"Эксперимент должен завершиться 4 декабря 2021 года… Мы уже неоднократно обращались и в Кабинет министров, и в Министерство инфраструктуры относительно необходимости продления такого эксперимента... Из двух лет, отведенных на эксперимент, осталось 10 месяцев. Еще не поехали", - заявил ранее технический директор УЛК Владимир Крот.

Теги: #пилотный_проект #жмак #укрзализныця #локомотивы
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