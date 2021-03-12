Выпуск еврооблигаций критически важен для реализации стратегии "Нафтогаза" – глава набсовета

Основным источником финансирования бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года являются собственные средства, однако выпуск еврооблигаций также крайне важен для ее реализации, сообщила глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд (Clare Spottiswoode).

"Выпуск еврооблигаций имеет критическое значение для внедрения стратегии. Что означает, что нужны также условия, которые позволят инвесторам принять решение инвестировать в нас", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, успех выпуска еврооблигаций зависит от политической стабильности в Украине и от уверенности инвесторов в том, что правительство позволит "Нафтогазу" заработать средства и погасить эти облигации.

Глава набсовета также выразила надежду, что правительство будет оставлять часть прибыли компании для реализации стратегии. "Конечно, у нас есть альтернативные планы на случай, если мы не сможем оставить часть прибыли для инвестиций. И если мы не сможем выпустить бонды (...), то очевидно, что невозможно инвестировать деньги, которых у нас не будет", – сказала Споттисвуд.

Она добавила, что если правительство решит оставить ограничение цены на газ для домохозяйств, то оно должно осознать, что такое решение остановит развитие "Нафтогаза" и разрушит возможности для инвестиций.

Глава набсовета уточнила, что наблюдательный совет уже одобрил стратегию и его члены приобщались к работе над ней на различных этапах. "Мы полностью поддерживаем эту стратегию, считаем очень важной для "Нафтогаза" и решительно поощряем ее выполнение", – подчеркнула Споттисвуд.

Она отметила, что стратегия – это динамичный документ. "Например, мы взяли на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Но еще не знаем, каким будет путь. Часть этого видения есть, но в течение следующих нескольких лет многое изменится, будет меняться и путь к цели", – пояснила глава набсовета.

По ее словам, "Нафтогаз" еще много работает над планами в сфере зеленой энергетики, в частности определяется, какие направления являются целесообразными для группы, а какие лучше оставить другим компаниям.

"Например, неизвестно, будем ли мы серьезно двигаться в направлении солнечной энергетики. Мы можем, но это не является 100%-й задачей, потому что там есть другие, более подходящие инвесторы. Солнечная энергетика не относится к нашим сильным сторонам. А вот водородная – наоборот", – пояснила Споттисвуд.

Она добавила, что Украина также имеет мощный агропромышленный комплекс с большим количеством сельскохозяйственных отходов, которые можно использовать для производства биогаза. "А это уже наша основная специализация", – сказала Споттисвуд, подчеркнув, что нет смысла инвестировать в то, что не приносит прибыли.

Как сообщалось, менеджмент "Нафтогаза" презентовал бизнес-стратегию группы до 2025 года в середине февраля. Она среди прочего предполагает возвращение НАК позиции крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа Украины, увеличение доли на рынке поставки газа бытовым потребителям с 7% до 35%, выход на рынки электроэнергии и тепла.

Помимо того, "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза.