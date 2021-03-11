Экономика

16:14 11.03.2021

Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о финуслугах и финкомпаниях

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Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о финуслугах и финкомпаниях

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам принять за основу законопроект о финансовых услугах и финансовых компаниях №5065, которая призвана создать новую модель регулирования деятельности по предоставлению финуслуг, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Рекомендовали Верховной Раде принять за основу законопроект №5065 "О финуслугах и финкомпаниях". Законопроект призван стать основой правового регулирования всего рынка финуслуг, он устанавливает ключевые принципы и основы финансовой деятельности, определяет принципы защиты потребителей услуг, а также обеспечивает прозрачное госрегулирование и надзор за деятельностью на рынке финуслуг.", - написал он в Телеграм-канале по итогам комитетского заседания в четверг.

По информации на сайте Рады, законопроектом предлагается расширить терминологию, используемой в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг, закрепить принципы предоставления финуслуг и защиты прав клиентов (потребителей) в целях обеспечения функционирования прозрачной и конкурентной рыночной среды.

Предлагается также расширить положения об обязанностях поставщика финансовой услуги предоставлять полную и комплексную информации и установить требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах с целью максимизации защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.

Указывается, что законопроектом вводится понятие "тайна финансовой услуги" как упрощенного аналога банковской тайны, устанавливается режима ее защиты и раскрытия финансовыми учреждениями и регуляторами.

Согласно тексту документа, предлагается закрепить положения относительно аутсорсинга с определением порядка взаимодействия между ними, распределения ответственности и роли регулятора, ввести возможности существования саморегулируемых организаций участников рынка, установить задачи, принципы и методы госрегулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Как сообщалось, проект закона о финансовых услугах и финансовые компании №5065 зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля. Инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и восемь депутатов фракции "Слуга народа", а также Андрей Иванчук (депутатская группа "Довира") и Игорь Абрамович (фракция "ОПЗЖ").

Национальный банк Украины, под регулирование которого в пределах проекта "сплит" с 1 июля 2020 года перешли небанковские финансовые учреждения, отмечал, что этот документ станет первым из ряда проектов законов, которые будут подготовлены и поданы в Верховную Раду по совершенствованию законодательства работы рынков небанковских финансовых услуг.

Кроме того, подчеркивалось, что проект закона является рамочным и закладывает основы для принятия и внедрения норм законопроектов, описывающих регулирование на уровне отдельных секторов небанковского финрынка: о страховании, о кредитных союзах, о платежных услугах.

"Разрабатываемый законопроект должен заменить действующий сегодня закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", который был принят еще в 2001 году, является устаревшим и не учитывает современных реалий функционирования этих рынков, а также допускает наличие пробелов в законодательстве", отмечали ранее в НБУ.

Теги: #финкомпании #законопроект #финкомитет
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