Экономика

18:59 10.03.2021

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

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Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8%, свидетельствует обнародованный на его сайте в среду январский обзор экономической активности в стране.

"Очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января включительно) вызвали определенное замедление производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса", - указало министерство.

"Как результат, сокращение ВВП оценивается на уровне 2,6-2,8%", - говорится в обзоре.

При этом сводный индекс производства (СИП) в январе-2021 просел на 4% по сравнению с -2,5% в январе-2020. Как пояснило Минэкономики, основной негативный вклад в динамику СИП сформировали промышленное производство, строительство и сельское хозяйство.

Министерство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП в первом квартале 2021 года с учетом январского локдауна и адаптивного карантина, который за ним последовал.

Согласно обзору, промышленное производство в январе снизилось на 4% к январю-2020, сельское хозяйство - на 5,7%, транспорт - на 6,7%, строительство - на 12,9%.

При этом внутренняя торговля, несмотря на карантин, стала единственным видом экономической деятельности, который в январе показал рост на 0,9%, указало министерство. В основном это увеличение произошло за счет розничного сегмента рынка, стимулируемого возрастанием потребительского спроса за счет поддержки покупательской способности населения.

Теги: #ввп #минэкономики
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