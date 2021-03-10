Экономика

11:38 10.03.2021

"Интерпайп" впервые поставил колесные пары украинской сборки во Францию

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"Интерпайп" впервые поставил колесные пары украинской сборки во Францию

Украинская промышленная компания "Интерпайп" заключила долгосрочный контракт на поставку грузовых колесных пар собственной сборки для INVEHO UFO, одной из крупнейших вагоностроительных и вагоноремонтных компаний во Франции.

Согласно пресс-релизу компании, контракт предусматривает производство в Украине и поставку 1530 колесных пар конструкции ULT-25 для французского клиента до сентября 2022 года.

При этом уточняется, что INVEHO UFO будет использовать эти колпары для строительства новых грузовых вагонов. Колесные пары ULT-25 разработаны инженерами "Интерпайпа" для европейской колеи и пользуются спросом не только у клиентов во Франции, но и в Германии и других стран Европы.

Директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайпа" Александр Гарькавый отметил, что французская компания INVEHO UFO - постоянный клиент группы, "Интерпайп" уже дважды отгружал в его адрес крупные заказы.

"Колесная пара ULT-25 - одна из самых популярных конструкций на рынке грузовых поездов Европы, развивающих скорость до 120 км/ч. Низконапряженная конструкция диска колеса позволяет повысить его износоустойчивость и продлить жизненный цикл продукции. Мы надеемся не только сохранить, но расширить наше сотрудничество с INVEHO UFO другими видами продукции", - сказал директор дивизиона, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #контракт #интерпайп #франция
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