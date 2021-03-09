Украина может остаться без курятины, если Госрегуляторная служба не согласует порядок использования лечебных кормов - ЕБА

Несогласование Государственной регуляторной службой (ГРС) приказа Министерства здравоохранения об использовании лечебных добавок в кормах для птиц может привести к запрету реализации мяса птицы, сообщается на сайте Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.

Ассоциация уточнила, что Минздрав в феврале опубликовал приказ о приведении показателей безопасности мяса птицы в соответствие европейским нормам, в том числе разрешения на использование лечебных кормовых добавок для профилактики кокцидиоза - болезни молодняка птицы, которая без профилактики ведет к гибели 80-90% поголовья.

По данным бизнес-ассоциации, реализующая политику по вопросам надзора в сфере хозяйственной деятельности ГРС готовит проект отказа по данному приказу, хотя он уже согласован с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

ЕБА заявила, что несогласование данного нормативного акта приведет к фактическому запрету реализации мяса птицы, как на территории Украины, так и за ее пределами, поскольку запрещенная к употреблению внутри страны продукция запрещена и к экспорту.

Ассоциация отметила, что направила письмо в Минздрав и Госрегуляторную службу с просьбой не допустить запрета использования лечебных кормовых добавок в Украине, поскольку данная ситуация может привести к потере поголовья птицы и неконтролируемому росту цен на мясо.

В бизнес-ассоциации также отметили, что данные кормовые добавки очень важны для выращивания птицы, используются в течение всего цикла ее выращивания до дву-трех дней перед забоем. Лечебные корма безопасны для человека и используются в странах ЕС.

ЕБА уточнила со ссылкой на Госстат, что в 2019 году потребление мяса на одного человека составило 53,6 кг мяса, из которых 49% пришлось на мясо птицы, что относит его к группе социальных продуктов.

Как сообщалось, Минэкономики в феврале утверждении минимально допустимые требования к благополучию сельскохозяйственных животных во время их содержания. Документ регламентирует минимальные площади для содержания различных видов сельхозживотных, устанавливает нормы их осмотра, ветеринарного обслуживания, обеспечения питьевой водой и кормом, устанавливает требования к помещениям и безопасности материалов, в которых содержатся животные.