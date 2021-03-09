Экономика

10:34 09.03.2021

Глава Zoom перевел 40% своей доли в компании стоимостью $6 млрд неназванным лицам

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Глава Zoom перевел 40% своей доли в компании стоимостью $6 млрд неназванным лицам

Основатель и главный исполнительный директор американской Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, Эрик Юань перевел неизвестным получателям около 40% своей доли в компании стоимостью примерно $6 млрд.

Перевод осуществили два траста, соуправляющими которых являются Юань и его супруга, говорится в официальных документах. "Распределение было осуществлено в соответствии с условиями трастов ", - сказала представитель Zoom. По ее словам, осуществленные операции связаны с недвижимостью.

До них Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей в размере 15% (около 40% голосов), согласно данным компании InsiderScore, анализирующей подобные транзакции. Переведенная доля соответствует около 6% акций компании, находящихся в обращении.

Акции Zoom, которые подскочили с уровня примерно $100 в начале 2020 года до более $500 в конце 2020 года, завершили торги в понедельник на отметке $310,93. Рыночная капитализация компании составляет $98,49 млрд.

Zoom на прошлой неделе отчиталась об увеличении чистой прибыли в четвертом квартале 2021 финансового года в 17 раз на фоне повышения спроса, вызванного пандемией COVID-19 и самоизоляцией. Показатель составил $260,393 млн ($0,87 центов в расчете на акцию), по сравнению с $15,3 млн ($0,05 на акцию), полученными за сопоставимый период годом ранее. Выручка взлетела в 4,7 раза и достигла $882,485 млн против $188,251 млн годом ранее.

Компания сообщила, что у нее в настоящее время 467,1 тыс. клиентов со штатом более 10 сотрудников, что на 470% больше, чем в прошлом году.

Теги: #zoom
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