В США проверят сделку Zoom и Five9

Власти США изучают сделку Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, по покупке провайдера "облачного" программного обеспечения Five9 Inc. из-за возможных рисков для национальной безопасности.

Комитет из представителей нескольких министерств, известный под названием Team Telecom, должен оценить сделку между Zoom и Five9, чтобы убедиться, что она не "представляет собой риск для национальной безопасности или интересов в сфере обеспечения правопорядка" в США, говорится в письме Минюста, опубликованном на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC). Минюст просит FCC отложить принятие решения об одобрении сделки до тех пор, пока Team Telecom не завершит расследование.

Власти США уже проводят несколько расследований в отношении Zoom из-за связей компании с Китаем.

Zoom рассчитывает получить одобрение регуляторов к первому полугодию 2022 года, что может позволить компании завершить сделку с Five9 в запланированные сроки, пишет газета The Wall Street Journal. О планах сделки стоимостью $14,7 млрд компания сообщила в июле.

Если регуляторы одобрят сделку, она станет крупнейшим поглощением в истории Zoom и даст компании доступ на рынок контакт-центров, объем которого оценивается в $24 млрд.

После ее закрытия Five9 станет подразделением Zoom. Главный исполнительный директор Five9 Роуэн Троллоп останется в этой должности, а также займет пост президента Zoom.

Zoom стала одним из крупнейших выгодоприобретателей перехода на удаленный режим работы и учебы в период пандемии COVID-19. Рыночная стоимость компании, которая провела IPO в 2019 году, взлетела более чем в три раза с начала распространения коронавирусной инфекции в США более года назад, в определенный момент преодолев планку $100 млрд. На текущий момент она составляет $83,4 млрд.

В прошлом месяце Zoom сообщила, что впервые в своей истории зафиксировала квартальную выручку выше $1 млрд, но дала слабый прогноз на третий финансовый квартал.