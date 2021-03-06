"Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго"

НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК, сообщает пресс-служба ПАО "Донецкоблгаз".

"ПАО "Донецкоблгаз" информирует, что ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по законодательству ПАО "Донецкоблгаз" с субботы, 6 марта, обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

"Донецкоблгаз" всегда стоит на защите интересов жителей Донецкой области, но действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаз Украины" заставляет нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млрд грн в месяц", - добавили в "Донецкоблгазе".

В свою очередь пресс-служба НАК "Нафтогаз" в Фейсбуке призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика из реестров ВСО, как того требует закон", - говорится в сообщении.