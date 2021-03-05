Экономика

18:36 05.03.2021

Экс-глава "Укрзализныци" Бальчун стал совладельцем украинской компании, добывающей янтарь

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Экс-глава "Укрзализныци" Бальчун стал совладельцем украинской компании, добывающей янтарь

Экс-председатель правления АО "Укрзализныця" (апрель 2016-август 2017 года), польский рок-музыкант Войцех Бальчун стал совладельцем украинской добывающей компании ООО "Аурум Полонез", сообщает информпортал NADRA.info в пятницу.

Бальчун стал владельцем 19,5% "Аурум Полонез" в сентябре 2020 года. Основной вид деятельности компании - добыча прочих полезных ископаемых и разработки карьеров.

Помимо экс-главы "Укрзализныци" учредителями компании являются Николай Немцов из Черновцов, владеющий 29,5% (в команду Бальчуна в УЗ также входил некто Николай Немцов, занимавший должность и.о. директора по вопросам безопасности) и польская компания "Амос Инвестментс" (51%).

Как утверждают источники информпортала NADRA.info, "Аурум Полонез" с ноября 2020 работает на месторождении, спецразрешением на которое владеет госпредприятие "Янтарь Украины". "Аурум Полонез" выступает одновременно инвестором и подрядчиком на участке "Пугач" месторождения "Клесовское" (северная окраина Клесова в Ривненской области). При этом добытым янтарем распоряжается непосредственно "Янтарь Украины" как владелец спецразрешения.

"Мы начали восстанавливать работу предприятия. Мы отремонтировали всю технику, которую ранее хотели уже сдать на металлолом. Мы "шаг" (шагающий экскаватор - ИФ) поставили "на ноги"! "Аурум Полонез" проинвестировал в нашу деятельность около 2,2 млн грн по форвардным контрактам", - цитирует веб-портал и.о. генерального директора "Янтарь Украины" Владимира Чибисова.

Глава Янтаря Украины также уточнил, что расчет с "Аурум Полонез" по форвардным контрактам сейчас осуществляют добытым инвестором сырьем. В перспективе на предприятии планируют ввести продажу янтаря-сырца через электронные торги украинским и иностранным покупателям по рыночным ценам (по примеру КП "Волиньприродресурс" Волынского областного совета).

Теги: #янтарь #бальчун #компания
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