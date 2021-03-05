Экономика

18:14 05.03.2021

ФГИ решил приватизировать Харьковский завод шампанских вин

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ФГИ решил приватизировать Харьковский завод шампанских вин

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 26 февраля принял решение о приватизации целостного имущественного комплекса (ЦИК) госпредприятия "Харьковский завод шампанских вин" (ХЗШВ), сообщило ведомство на своем сайте.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в отношении подчиненного Минагрополитики ХЗШВ в апреле 2011 года было возбуждено дело о банкротстве решением Хозяйственного суда Харьковской области № 5023/2756/11.

Предприятие в 2019 году сократило чистый убыток в 12,5 раза по сравнению с 2018 годом – до 5,35 млн грн, а его выручка снизилась на 2,2% - до 17,72 млн грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

ФГИ также принял решение о приватизации ЦИК другого госпредприятия - "Вашковского спиртового завода" (Черновицкая обл.).

Неделей ранее Фонд сообщил о передаче для приватизации ЦИК госпредприятий "Трилесский спиртовой завод" (Киевская обл.), "Коростышевский спиртовый комбинат" (Житомирская обл.), "Сумыспирт" (Сумская обл.), "Кировоградский спиртовый завод" (Кировоградская обл.), "Чечельницкий спиртовый завод" (Винницкая обл.).

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложило включить остальные 27 госпредприятий концерна "Укрспирт" в перечень подлежащих приватизации в 2021 году объектов. Минэкономики уточнило, что передаст управление данными объектами в ФГИ после принятия им соответствующего решения о приватизации активов.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Теги: #приватизация #фги #хзшв
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