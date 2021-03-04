Экономика

18:08 04.03.2021

Послы G7 обсудили с Коболевым необходимость внедрения реформ на украинском энергорынке

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Послы G7 обсудили с Коболевым необходимость внедрения реформ на украинском энергорынке

Послы стран "Большой семерки" обсудили с главой правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым необходимость реформ для формирования конкурентного энергорынка в Украине.

"Во время встречи с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым" послы G7 обсудили текущую потребность в реформах и внедрении практик, которые обеспечат условия для функционирования либерализованного и конкурентного энергорынка и усовершенствования корпоративного управления согласно со стандартами ОЕСР. Дальнейшие шаги в этом направлении помогут Украине привлекать инвестиции и выполнять свои международные обязательства", - сообщается в Twitter группы послов G7.

Теги: #нафтогаз #g7 #энергорынок #коболев
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