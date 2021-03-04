Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев допускает манипуляцию в инициативе главы Минэнерго Юрия Витренко о продаже в марте АО "Укргазвыдобування" газа для нужд населения и ТКЭ по фиксированной цене на период с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го.

"Я удивлен. Если план в том, чтобы за короткое время (…) очень большим объемом надавить на цену, то это манипуляция", – сказал Коболев в эфире радио Новое время в четверг, уточнив, что пока ознакомился с этими инициативами из трансляции заседания Кабмина и не получал каких-либо документов, связанных с этим вопросом.

При этом он выразил мнение, что обязательный годовой продукт по поставкам газа населению необходимо ввести с 1 мая.

"Почему? Потому что для конечного потребителя важно понять, что было бы, если бы не было такого годового продукта. Необходимо дать апрелю себя продемонстрировать", – отметил глава правления НАК.

По его словам, годовая цена должна быть рассчитана, исходя из прозрачных рыночных принципов. При этом не стал прогнозировать ее размер.

Как сообщалось, Кабинет министров поручил Министерству экономики подготовить к 5 марта проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Кабмин также намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это поручение необходимо отработать как можно быстрее, максимум к пятнице, поскольку уже в марте необходимо провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля появился годовой продукт на розничном рынке, а до этого он заблаговременно должен появиться на оптовом.

Со своей стороны, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), готовит изменения в правила поставок газа, предусматривающие обязательства для газопоставщиков предлагать годовые базовые продукты с 1 мая по 30 апреля.