Экономика

14:12 04.03.2021

Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

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Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит необходимости в увольнении главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и отставки наблюдательного совета компании.

"Я на сегодняшний день не вижу острой необходимости или острых причин для увольнения главы правления НАК да еще и смены наблюдательного совета", – сказал он на пресс-конференции в четверг.

При этом премьер отметил, что Секретариат Кабмина готовит официальный ответ на обращение и.о. министра энергетики Юрия Витренко относительно увольнения Коболева.

"Часть ответа лежит в юридической плоскости, часть в плоскости выполнения планов НАК", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Юрий Витренко обратился к Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи. Он также отметил неэффективную работу набсовета компании, выразив мнение, что по нему также должны быть приняты соответствующие решения.

Теги: #нафтогаз #кадры #шмыгаль #коболев
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