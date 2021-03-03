Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

Укрэксимбанк (Киев) в полном объеме и в соответствии с графиком осуществил расчеты по еврооблигациям на сумму 4,051 млрд грн с погашением 2 марта 2021 года.

"Выплата процентов и основного долга, как предусмотрено условиями привлечения, была осуществлено в долларовом эквиваленте", – говорится в ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В Укрэксимбанке напомнили, что еврооблигации были выпущены в марте 2018 года с фиксированной ставкой купона 16,5% годовых и с погашением одной суммой в конце срока.

Укрэксимбанк является единственным украинским эмитентом, который осуществлял выпуски еврооблигаций в национальной валюте (в 2011 году было выпущено эквивалент $300 млн и в 2018 году - эквивалент $150 млн).

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,877 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 73 действовавших в стране банков.