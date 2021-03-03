Экономика

20:08 03.03.2021

Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

1 мин читать
Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

Укрэксимбанк (Киев) в полном объеме и в соответствии с графиком осуществил расчеты по еврооблигациям на сумму 4,051 млрд грн с погашением 2 марта 2021 года.

"Выплата процентов и основного долга, как предусмотрено условиями привлечения, была осуществлено в долларовом эквиваленте", – говорится в ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В Укрэксимбанке напомнили, что еврооблигации были выпущены в марте 2018 года с фиксированной ставкой купона 16,5% годовых и с погашением одной суммой в конце срока.

Укрэксимбанк является единственным украинским эмитентом, который осуществлял выпуски еврооблигаций в национальной валюте (в 2011 году было выпущено эквивалент $300 млн и в 2018 году - эквивалент $150 млн).

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,877 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #еврооблигации #погашение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 01.03.2021
Украина выплатила $335 млн процентов по реструктуризированным евробондам

Украина выплатила $335 млн процентов по реструктуризированным евробондам

12:45 11.02.2021
Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

17:26 26.01.2021
"Интерпайп" завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг

"Интерпайп" завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг

16:10 13.01.2021
Кабмин уполномочил Ощадбанк обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке

Кабмин уполномочил Ощадбанк обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке

15:10 04.01.2021
Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

14:44 30.12.2020
"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

18:47 18.12.2020
Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

17:31 17.12.2020
"Метинвест" уплатил купон EUR$8,4 млн по евробондам-2025

"Метинвест" уплатил купон EUR$8,4 млн по евробондам-2025

19:36 16.12.2020
"Интерпайп" продолжит выкуп своих евробондов, рассматривает разные инструменты для финансирования Capex – гендиректор

"Интерпайп" продолжит выкуп своих евробондов, рассматривает разные инструменты для финансирования Capex – гендиректор

14:54 14.12.2020
Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укргазвыдобування" с апреля должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз"

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022

Зеленский: строительство "Северного потока-2" в обход Украины - вопрос не только экономики, но и энергобезопасности всей Европы

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 8,5%

Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: независимая энергетическая система, дешевая энергетика - основная цель Украины

Энергорегулятор намерен обязать газопоставщиков предлагать населению базовые годовые пакеты на май-апрель

Ferrexpo в январе нарастила выпуск окатышей на 7%

Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

Группа "Нафтогаз" выделит отдельную корпоративную функцию по закупкам

Кабмин установил требование о публикации предприятиями финотчетности в форме открытых данных

"МХП" весной откроет R&D-центр для проведения исследований

"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

"МХП" планирует до конца 2023 года открыть в Украине 2 тыс. "Мясомаркетов"

"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА