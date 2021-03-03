Экономика

14:59 03.03.2021

H&M откроет первый магазин в Харькове в ТРЦ Nikolsky

2 мин читать
H&M откроет первый магазин в Харькове в ТРЦ Nikolsky

Шведский ритейлер H&M откроет первый магазин в Харькове в мае 2021 года в новом ТРЦ Nikolsky, расширив сеть в Украине до шести торговых точек, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Общая площадь магазина составляет 2,1 тыс. кв. м, из которых около 1,7 тыс.кв. м – торговая зона. Это шестой магазин сети в Украине и первый за пределами столицы.

"Мы видим высокий интерес к бренду H&M в регионах и поэтому рады объявить об открытии магазина в ТРЦ Nikolsky в Харькове. Я уверена, харьковчане по достоинству оценят как широкий ассортимент товаров, так и современную концепцию магазина", – сообщила региональный менеджер H&M в Украине и Восточной Европе Доминик Фантачино.

Как сообщил H&M, пространство магазина будет отличаться от других магазинов сети в Украине обновленной интерьерной концепцией. Покупателей ожидает широкий ассортимент женской, мужской, подростковой и детской одежды.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул. Пушкинской, 2. Общая площадь торгового центра - 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

В ТРЦ уже подписаны договора аренды с представителями группы Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, Nike, Puma, FLO, "Сiльпо", Multiplex, Sport Life и др.

Открытие ТРЦ Nikolsky запланировано на весну 2021 года. Девелопер проекта – Budhouse Group.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году.

Как указывается в отчете компании, за девять месяцев финансового 2020 года H&M увеличил выручку на 10% – до 156 млн шведских крон (142 млн шведских крон за 9 мес.-2019 года), тогда как рост продаж в гривне составил 5%.

Как сообщалось, H&M 11 июня 2020 года открыл четвертую торговую точку в Украине в столичном ТРЦ Dream Town и 1 августа – пятую, в ТРЦ Retroville.

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.

Теги: #недвижимость #hm #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 03.03.2021
Государственные ипотечные программы вряд ли станут стимулом для развития жилищного строительства – мнение

Государственные ипотечные программы вряд ли станут стимулом для развития жилищного строительства – мнение

18:16 02.03.2021
Sivak+Partners выступила автором дизайн-проекта ЖК Intergal City в Киеве

Sivak+Partners выступила автором дизайн-проекта ЖК Intergal City в Киеве

17:09 02.03.2021
Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

13:40 02.03.2021
"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

12:41 02.03.2021
В Украине готовят к открытию 9 гостиниц под брендами международных сетей в 2021-2023гг

В Украине готовят к открытию 9 гостиниц под брендами международных сетей в 2021-2023гг

12:05 02.03.2021
Минкультуры просит ФГИ передать ему Гостиный двор в Киеве

Минкультуры просит ФГИ передать ему Гостиный двор в Киеве

10:34 02.03.2021
Развлекательный ритейл и общепит могут занять до 50% площадей в ТРЦ до 2022г – мнение

Развлекательный ритейл и общепит могут занять до 50% площадей в ТРЦ до 2022г – мнение

01:39 02.03.2021
Жительница Изюма получила пять лет тюрьмы за торговлю суррогатного алкоголем, из-за которого умерли три человека

Жительница Изюма получила пять лет тюрьмы за торговлю суррогатного алкоголем, из-за которого умерли три человека

19:50 01.03.2021
На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

16:22 01.03.2021
Доходность качественных апартаментов в Киеве соизмерима с офисной недвижимостью – мнение

Доходность качественных апартаментов в Киеве соизмерима с офисной недвижимостью – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укргазвыдобування" с апреля должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз"

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022

Зеленский: строительство "Северного потока-2" в обход Украины - вопрос не только экономики, но и энергобезопасности всей Европы

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 8,5%

Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

"Центрэнерго" после смены руководства ограничило поставки в адрес "Юнайтед Энерджи", намерено остановить их полностью

Правительство Украины утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года

Кабмин утвердил план мер по противодействию уклонению от уплаты налогов

Украинцы на 3 марта подали 60 тыс. налоговых деклараций о доходах на 10,3 млрд грн

Кабмин поручил "Нафтогаз-Трейдингу" с мая стать маркет-мейкером стандартизированных продуктов сроком до 2 лет

"Укргазвыдобування" с апреля должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз"

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022

В Украине стартовала информационная кампания по защите прав потребителей финуслуг

Зеленский: строительство "Северного потока-2" в обход Украины - вопрос не только экономики, но и энергобезопасности всей Европы

"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА