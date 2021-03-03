Экономика

12:17 03.03.2021

"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

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"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

"Укравтодор" в 2021 году достроит все съезды с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве через Днепр.

Соответствующий меморандум подписал глава "Укравтодора" Александр Кубраков с Владимиром Жмаком – главой правления АО "Укрзализныця", на балансе которого находится мост.

"Работы начнутся уже летом. И будут завершены все работы до конца 2021 года", – сказал присутствовавший при подписании в Киеве в среду заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, на мосту необходимо доработать освещение и съезды на левом берегу Днепра

Тимошенко подверг власти столицы за слабую заинтересованность в достройке моста. "Если Киев не идет в "Большое строительство", то "Большое строительство" идет в Киев", – заявил он.

Замглавы Офиса президента вновь напомнил, что "Укравтодор" готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевские власти согласятся передать ему этот проект со своего баланса.

Кубраков уточнил, что после его заявления о готовности "Укравтодора" взяться за Подольско-Воскресенский мост, "от города услышали (только) какие-то идеи про рабочие группы".

"Позиция проста: или мы достраиваем и готовы назвать срок, или город достраивает и называет срок. Заговаривать не надо", – заявил глава "Укравтодора".

Как сообщалось, Мининфраструктуры в 2018 году оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в EUR30 млн.

Что касается завершения строительства Подольско-Воскресенского моста, то Кубраков в феврале оценил срок работ в один строительный сезон.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что передача Подольско-Воскресенского моста на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. По словам городского головы, сроки ввода моста несколько сдвинулись из-за пандемии, однако объект уже на финальной стадии строительства.

Теги: #укравтодор #мост #уз
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