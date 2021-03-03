Экономика

10:48 03.03.2021

Херсонская верфь SMG "Смарт холдинга" после модернизации сдала в эксплуатацию сухогруз "Gelius 1"

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Херсонская верфь SMG "Смарт холдинга" после модернизации сдала в эксплуатацию сухогруз "Gelius 1"

Судостроительная Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга", объединяющая Херсонскую и Николаевскую судоверфи, провела модернизацию и сдала в эксплуатацию сухогрузное судно "Gelius 1" (флаг Сент-Китс и Невис).

Согласно пресс-релизу SMG в среду, в ходе модернизации судно было удлинено за счет вставки на 25,35 м и стало двухтрюмным. При этом суммарный объем трюмов увеличился более чем на 64% - до 7377 куб. м.

Кроме того, установлены люковые закрытия типа "Folder" с гидравлическим приводом. Вес вставки вместе с люковыми закрытиями составил 393 тонны.

Благодаря модернизации, проводившейся по проекту Морского инженерного бюро (Одесса), дедвейт судна при осадке по ЛГВЛ (летняя ватерлиния) 4,85 м увеличился на 54%, или на 1935 тонн – до 5492 тонн. 

Судно получило класс КМ Ice2 R2-RSN(4.5) АUT3.

Уточняется, что судно "Gelius 1" (проект 003RSD04/ALB02, тип "Каспиан Экспресс") было построено на верфи Чексан, Тузла (Турция) в 2007 году. Его изначальные проектные габариты - 89.95 x 15.87 м, высота борта 5,75 м, дедвейт 3640 тонн.

Smart Maritime Group - крупнейшая судостроительная компания Украины, объединяющая судостроительные активы промышленно-инвестиционной группы Smart Holding: Николаевскую и Херсонскую верфи. Производственные мощности SMG позволяют строить среднетоннажные полнокомплектные суда и выполнять сложные судоремонтные работы. Заказчиками верфей выступают компании из Нидерландов, Норвегии, Великобритании и других стран мира.

В 2020 году компания провела модернизацию и ремонт 55 судов, построила два корпуса танкера-химовоза.

 

Теги: #сухогруз #smg
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