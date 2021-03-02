Экономика

13:53 02.03.2021

Минэкономики продолжает блокировать импорт и экспорт товаров с фторированными парниковыми газами - ЕБА

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Минэкономики продолжает блокировать импорт и экспорт товаров с фторированными парниковыми газами - ЕБА

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства продолжает блокировать импорт и экспорт товаров с фторированными парниковыми газами, который длится с начала 2021 года, утверждает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"Так, некоторым компаниям выдача лицензий со стороны Минприроды согласована, однако, осуществлять импорт/экспорт товаров бизнес до сих пор нет возможности, ведь Минэкономики лицензии все еще не выдает", - указала ЕБА в релизе во вторник.

В ассоциации подчеркнули, что со времени последнего обращения бизнеса относительно этой проблемы прошло две недели, однако ситуация продвинулась незначительно.

При этом 1 марта на обращение ЕБА в Минэкономики сообщили, что со 2 марта компании начнут получать лицензии.

Как сообщалось, в конце 2020 года Кабинет министров принял постановление №1329 с перечнем товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2021 году. Согласно ему, фторированные парниковые газы являются контролируемыми веществами, поэтому товары с их содержанием подлежат лицензированию с 1 января 2021 года. Лицензии должно выдавать Минэкономики при согласовании с Минприроды.

Ранее ЕБА сообщала, что импорт товаров, содержащих фторированные парниковые газы (таких как холодильники, кондиционеры и другое оборудование) приостановлен.

Теги: #лицензии #еба #минэкономики
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