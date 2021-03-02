Экономика

11:01 02.03.2021

Главой набсовета "Центрэнерго" избран зампред ФГИ Кудин

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Главой набсовета "Центрэнерго" избран зампред ФГИ Кудин

Решением наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" его главой избран зампред Фонда госимущества (ФГИ) Украины Денис Кудин.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вместе с тем прекращены полномочия члена набсовета Сергея Слепканя, ранее вошедшего в его состав как представителя государства.

Сообщение ФГИ как акционера "Центрэнерго" не содержит обоснований изменений в его персональном составе, отмечается в сообщении.

Согласно ей, Кудрин до назначения замглавы ФГИ занимал должность директора дирекции розничных продаж ООО "ВОГ Ритейл".

При назначении Кудина в ФГИ в июле 2020 года ведомство отмечало, что у нового зампреда главы - более 16 лет опыта по развитию систем стратегического и операционного управления предприятиями и внедрению лучших практик корпоративного управления в производственных предприятиях и топливно-энергетическом секторе, розничной торговли, легкой промышленности и управлении проектами. Имеет степени MBA от Лондонской бизнес школы (Великобритания) и от Колумбийского университета Нью-Йорке (США). Первое образование получил в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко.

ФГИ 26 февраля 2021 года сменил и.о. председателя правления "Центрэнерго" Александра Корчинского на Юрия Власенко, в последние пять лет занимавшего должности члена правления, члена дирекции, а также члена набсовета ПАО "Донбассэнерго". Ранее Власенко возглавлял НКРЭ.

Фонд также полностью сменил состав дирекции.

Согласно сообщению "Центрэнерго" в системе НКЦБФР, вошедший в состав дирекции Виталий Довгаль ранее был гендиректором ГП "Национальная угольная компания" и и.о. гендиректора ГП "Мирноградуголь".

Владимир Галущак занимал должность и.о. директора ГП "Украинские газораспределительные сети и был консультантом LLC "Kenway Industries Ltd".

Виктор Спичка, в частности, работал в департаменте крупнооптовых продаж и закупок управления продаж ООО "ТНК-ВР Коммерс", а также был ФЛП.

Сергей Шульга был директором розничного бизнеса ООО "ТД Сан Ойл", финдиректором ООО "Стиль-Д", ООО "ТД "Синергия" и сети медлабораторий "Дила", членом набсовета ООО "Суматра".

Дмитрий Мамонов занимал должность замдиректора ООО "ЮК "Декстер", а также был ФЛП.

Владимир Рейман возглавлял управление в аппарате управления ГП "Администрация морских портов Украины".

Елена Волошина была замдиректора по экономике, финансам и корпоративному управлению ПАО "Донбассэнерго".

Алексей Кураков последние пять лет не находился в трудовых отношениях.

Теги: #набсовет #кадры #центрэнерго
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