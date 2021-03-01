Экономика

19:20 01.03.2021

Украина планирует сократить выбросы агросектора на 14% к 2030 году – Минэкологии

2 мин читать
Украина планирует сократить выбросы агросектора на 14% к 2030 году – Минэкологии

Реализация мер Второго национально-определенного взноса (НОВ2) Украины в Парижское соглашение, согласно обсуждаемому его проекту, позволит к 2030 году сократить парниковые выбросы агросектора на 14% от текущего показателя, сообщила замглавы Минэкологии Ирина Ставчук на международном форуме AgroGreenDeal-2021.

"По объемам выбросов парниковых газов сельское хозяйство можно приравнять к энергетике: совокупные выбросы от обработки земли, использования удобрений, обращения с навозом и животноводства составляют почти 90 млн тонн CO2", - отметила она.

Замминистра указала, сославшись на общие подсчеты Минэкологии и Минэкономики, что реализация НОВ2 позволит также к 2030 году сократить выбросы от пашни и пастбищ на 20%.

Ставчук добавила, что Минэкологии завершает разработку рамочной стратегии по адаптации к изменению климата и совместно с Минэкономики работает над имплементацией нитратной директивы ЕС.

По ее словам, Минэкологии также инициировало вместе с Минэкономики реформу системы управления оросительными системами, а функции формирования и реализации политики в этой сфере уже переданы восстановленному Минагрополитики.

Замминистра подчеркнула, что среднегодовая температура в Украине, как и по миру в целом, повысилась на 1,1%, а в течение следующих 20 лет в стране ожидается ее рост еще на 0,8-1,1%.

Она добавила, что, хотя количество осадков во всех сценариях для Украины изменится несущественно, однако усилится их перераспределение в течение года в пределах ± 20% - с увеличением в холодный период и уменьшением в теплый, особенно в июле и августе, что также является критическим фактором для сельского хозяйства.

"Поэтому сегодня в национальной правительственной политике вопросу сокращения выбросов от сельского хозяйства следует уделять значительное внимание в контексте Европейского зеленого соглашения и курса на достижение климатической нейтральности в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Ставчук.

Теги: #выбросы #апк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 21.01.2021
ЕБА предлагает продлить срок реализации Нацплана сокращения выбросов на 5 лет

ЕБА предлагает продлить срок реализации Нацплана сокращения выбросов на 5 лет

20:11 14.01.2021
Еврокомиссия опубликовала список экологических схем субсидирования сельского хозяйства ЕС

Еврокомиссия опубликовала список экологических схем субсидирования сельского хозяйства ЕС

11:45 22.12.2020
ДТЭК ожидает в 2023 запуска в Украине системы торговли выбросами и присоединения энергосистемы страны к европейской

ДТЭК ожидает в 2023 запуска в Украине системы торговли выбросами и присоединения энергосистемы страны к европейской

09:36 15.12.2020
Exxon планирует сократить выбросы парниковых газов к 2025 году

Exxon планирует сократить выбросы парниковых газов к 2025 году

13:29 03.12.2020
ДМЗ Ярославского по предложению Днепропетровской ОГА проведет слушания по выдаче разрешения на вредные выбросы в атмосферу

ДМЗ Ярославского по предложению Днепропетровской ОГА проведет слушания по выдаче разрешения на вредные выбросы в атмосферу

17:14 09.11.2020
Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 7 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 7 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

08:07 13.10.2020
Выбросы СО2 в 2020 году снизятся на 7% из-за пандемии, но восстановятся уже в 2021 году

Выбросы СО2 в 2020 году снизятся на 7% из-за пандемии, но восстановятся уже в 2021 году

23:55 06.10.2020
Минэкономики закладывает на господдержку АПК 8,5 млрд грн и дополнительно 1,5 млрд грн на орошение

Минэкономики закладывает на господдержку АПК 8,5 млрд грн и дополнительно 1,5 млрд грн на орошение

18:55 16.09.2020
Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

14:20 04.09.2020
Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выплатила $335 млн процентов по реструктуризированным евробондам

ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020г - максимальный спад со Второй мировой войны

Общий фонд госбюджета Украины в феврале-2021 сведен с дефицитом 18 млрд грн - Минфин

В Украине 1 марта автоматически пересчитают пенсии - Минсоцполитики

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина выплатила $335 млн процентов по реструктуризированным евробондам

Запасы угля на ТЭС за последнюю неделю февраля увеличились на 41,4% на фоне снижения импорта э/э в 2 раза

ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020г - максимальный спад со Второй мировой войны

Киевляне должны "Киевтеплоэнерго" 4,2 млрд грн, самый большой долг – 189,6 тыс. грн

ФГИ Украины инициирует избрание Вячеслава Горобца на должность нового главы "Черкассыоблэнерго"

Реальная зарплата в Украине в январе 2021г возросла на 8,3% - Госстат

Общий фонд госбюджета Украины в феврале-2021 сведен с дефицитом 18 млрд грн - Минфин

Доходность качественных апартаментов в Киеве соизмерима с офисной недвижимостью – мнение

Госбюджет в феврале-2021 перевыполнен на 2% от плана – Госказначейство

NAI Ukraine стала членом клуба торговых центров Украины Malls Club

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА