Экономика

15:30 26.02.2021

Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы "Доступная ипотека 7%"

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Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы "Доступная ипотека 7%"

Первые семь банков подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступная ипотека 7%", это - государственные ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк, а также коммерческие "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

"На сегодня готовы подписать договоры семь банков... В ближайшее время к программе присоединятся и другие", - сказал министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-брифинга перед подписанием соглашения в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок - 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка - 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Теги: #недвижимость #марченко #ипотека #банки #минфин
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