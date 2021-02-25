Экономика

17:48 25.02.2021

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

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МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

Международный валютный фонд (МВФ) назвал продуктивными дискуссии с Украиной, прошедшие в ходе работы недавней миссии в декабре-феврале, однако констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice).

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", – сказал он на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне.

Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Представитель Фонда не назвал каких-то сроков.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

Теги: #переговоры #мвф
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