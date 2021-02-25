Экономика

11:08 25.02.2021

Украина и Катар намерены обсудить развитие отношений в энергетическом и агросекторе

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Украина и Катар намерены обсудить развитие отношений в энергетическом и агросекторе

 Украина и Катар намерены обсудить возможности для развития отношений в энергетическом и агросекторе, а также в плоскости военно-технического сотрудничества и инвестиций, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко по итогам онлайн-конференции с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.

"Уже вскоре как глава Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Украины и Государством Катар буду инициировать обсуждение новых возможностей развития отношений между нашими странами", - цитирует Марченко пресс-служба министерства в сообщении на сайте в четверг.

"В частности, обратим внимание на энергетический и аграрный секторы, военно-техническое сотрудничество, инвестиции", - подчеркнул министр.

Теги: #украина #катар
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