Украина и Катар намерены обсудить развитие отношений в энергетическом и агросекторе

Украина и Катар намерены обсудить возможности для развития отношений в энергетическом и агросекторе, а также в плоскости военно-технического сотрудничества и инвестиций, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко по итогам онлайн-конференции с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.

"Уже вскоре как глава Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Украины и Государством Катар буду инициировать обсуждение новых возможностей развития отношений между нашими странами", - цитирует Марченко пресс-служба министерства в сообщении на сайте в четверг.

"В частности, обратим внимание на энергетический и аграрный секторы, военно-техническое сотрудничество, инвестиции", - подчеркнул министр.