Николаевский аэропорт хочет быть включен в национальную программу развития аэропортов

Международный аэропорт "Николаев" настаивает на включении его в национальную программу развития аэропортов.

"В 2016 году, когда была внедрена эта программа (развития региональных аэропортов - ИФ), аэропорта "Николаев" как аэродрома на карте Украины не было, потому что наши предшественники доруководили так "хорошо", что в 2015 году аэропорт потерял сертификацию и исчез. Мы, по сути, новое предприятие, отстраивающееся с нуля... И мы сегодня настаиваем на то, чтобы программу пересмотрели" - заявил руководитель аэропорта Федор Барна в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

По его словам, сейчас аэропорт критически нуждается в 77 млн грн на светосигнальное оборудование, уже есть экспертиза проекта. Это позволит аэропорту повысить безопасность авиаперевозок и привлечь дополнительные пассажиропотоки.

По словам Барны, местные власти уже вложили около 290 млн грн в обновление системы посадки, восстановление полосы и модернизацию техники аэропорта.