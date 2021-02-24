Экономика

15:22 24.02.2021

Николаевский аэропорт хочет быть включен в национальную программу развития аэропортов

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Николаевский аэропорт хочет быть включен в национальную программу развития аэропортов

Международный аэропорт "Николаев" настаивает на включении его в национальную программу развития аэропортов.

"В 2016 году, когда была внедрена эта программа (развития региональных аэропортов - ИФ), аэропорта "Николаев" как аэродрома на карте Украины не было, потому что наши предшественники доруководили так "хорошо", что в 2015 году аэропорт потерял сертификацию и исчез. Мы, по сути, новое предприятие, отстраивающееся с нуля... И мы сегодня настаиваем на то, чтобы программу пересмотрели" - заявил руководитель аэропорта Федор Барна в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

По его словам, сейчас аэропорт критически нуждается в 77 млн грн на светосигнальное оборудование, уже есть экспертиза проекта. Это позволит аэропорту повысить безопасность авиаперевозок и привлечь дополнительные пассажиропотоки.

По словам Барны, местные власти уже вложили около 290 млн грн в обновление системы посадки, восстановление полосы и модернизацию техники аэропорта.

Теги: #николаев #аэропорт
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