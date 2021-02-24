"Доковидный" пассажиропоток украинские аэропорты смогут догнать в 2024 году - прогноз

Украинские аэропорты, согласно оптимистическим прогнозам, смогут возобновить "доковидный" пассажиропоток в 25 млн чел. в 2024 году.

Такой прогноз со ссылкой на Госавиаслужбу озвучил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

"С 2016-го по 2019 год пассажиропоток в Украине вырос в два раза. Это самые большие темпы роста в Европе, которые только были. Это очень мощно и доказывает то, что потенциал его дальнейшего роста в Украине после возобновления "доковидного" периода – колоссальный", - сказал он.

Согласно пессимистическому прогнозу, в 2024 году украинским аэропортам удастся возобновить пассажиропоток только на уровне 18 млн пассажиров.

Хомяков при этом добавил, что в Украине в настоящее время существует низкий уровень авиамобильности населения - 0,5. В Молдове он составляет 0,8, Румынии - 1,1, Польше - 1,2.

"Если мы выйдем на уровень Польши - это будет уже 45 млн пассажиров в год (пассажиропоток в аэропортах - ИФ)", - добавил он.

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.