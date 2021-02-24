Директор ГП "Ивченко-Прогресс" связывает большие надежды с новой госпрограммой развития авиапромышленности

Проект государственной научно-технической программы развития авиапромышленности до 2030 года сбалансирован, реалистичен и нацелен на сохранение лидерских позиций авиационного двигателестроения Украины в мире, считает директор госпредприятия (ГП) "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко.

"С учетом экономического состояния нашего государства, программа минимизирована по затратам, но нацелена на развитие высоких технологий и авиационной промышленности", – сказал Кравченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что срок действия предыдущей аналогичной госпрограммы закончился в 2009 году, и ни одно следующее правительство так программу развития авиации и не приняло.

"За ближайшие два года в области авиадвигателестроения ГП "Ивченко-Прогресс" планирует сертифицировать двигатель Д-436-148ФМ для самолета Ан-178, а также для развития линейки самолетов дальнейшего улучшения Ан-148 и Ан-158. Думаю, что пункты этой Программы будут успешно выполнены, поскольку над двигателем работаем уже давно, и самолет Ан-178 уже с опытными двигателями летает. Нам нужно завершить работы по этому двигателю и выполнить его сертификацию", – сказал директор ГП "Ивченко-Прогресс".

По его словам, в рамках Программы-2030 может быть разработан новый двигатель, который, возможно, будет внедрен через 6-8 лет - это совершенно новый двигатель АИ-28, который придет на замену двигателю 148-ФМ.

"В последние годы мы внедряли новые разработки только за счет собственных средств, которых явно не хватало. Также будет создан новый вертолетный двигатель большей мощности", – уточнил Кравченко.

Директор ГП "Ивченко-Прогресс" считает, что принятие программы будет способствовать развитию и вертолетного бизнеса. "Если вертолет, который модернизирует и делает "Мотор Сич", стоит порядка EUR5 млн, то новый вертолет, который Украина покупает, это EUR25 млн – в гражданской модификации, а в военной – EUR35 млн! Разница в 5-7 раз!" – подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что вертолеты в настоящее время занимают в объеме производства "Мотор Сич" более 20%. "Реализовано порядка 100 вертолетов, хотя ими на предприятии стали заниматься с нуля, у них есть покупатели", - отметил директор "Ивченко-Прогресс".

Директор напомнил, "Мотор Сич" – это 18 тыс. рабочих мест непосредственно на предприятии и десятки тысяч мест у смежников, таких как "Ивченко-Прогресс", ФЭД, "Коммунар".

Кравченко подчеркнул, что поскольку программа проработана всеми основными исполнителями, то на сегодняшний день никаких изменений документ не требует. "Нужно быстрее эту программу принять, чтобы авиационная отрасль развивалась. Если будет такой сигнал государства, то молодые специалисты будут в большем количестве поступать на авиационные специальности. Нужно показать всему миру, что Украина намерена сохранить авиационную отрасль. Этот сигнал будет позитивно воспринят и на внешних рынках, так как Украина торгует с более ста странами мира, улучшится инвестиционный климат в авиационной отрасли", – сказал он.

По его мнению, только высокие технологии смогут обеспечить Украине высокое благополучие. Директор "Ивченко-Прогресс" привел пример, что килограмм авиационного двигателя стоит порядка $4 тыс., а килограмм пшеницы – $0,2. "Наиболее успешные страны вкладывают миллиарды долларов именно в развитие высоких технологий. И наше государство тоже повернулось не словами, а делом к реализации развития высоких технологий", – подытожил Кравченко.

ГП "Ивченко-Прогресс" – известный в мире разработчик газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения тягой до 40 тонн. С 2011 года по решению правительства Украины входит в госконцерн "Укроборонпром".