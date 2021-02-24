Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

Молдавский алкогольный холдинг Zernoff приостановил сделку по приобретению Мариливского спиртового завода, расположенного в Тернопольской области Украины, и обратился в суд с иском против Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

Как сообщила молдавская компания, купленный объект не соответствует характеристикам, заявленным ФГИ в аукционной документации.

"Причиной иска стало существенное различие фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте. В процессе инспекции купленного лота было обнаружено отсутствие котлов, вентиляторов, влагомеров, другого оборудования, а также несоответствие описанию некоторых объектов недвижимости", - отмечается в сообщении.

Хозяйственый суд Киева удовлетворил иск Zernoff и разрешил не проводить оплату за купленное предприятие. "Проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанном в договоре и информационном уведомлении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - говорится в решении суда.

В ноябре прошлого года Zernoff выиграла тендер по продаже Мариливской и Козловской площадок ГП "Укрспирт", увеличив стартовую стоимость с 54,7 млн гривен до 140 млн грн. (примерно $5 млн - ИФ). Часть средств в виде гарантийного взноса покупателем уже была перечислена.

Zernoff пояснила что приостанавливает выплату оставшихся 137 млн грн. и имеет право расторгнуть договор купли-продажи, если ситуация не разрешится.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде. Но должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - заявил один из акционеров Zernoff Юрий Дячук.

ФГИ заявил о необоснованности обвинений. Он утверждает, что раскрыл всю информацию о приватизационных активах и обеспечил физический доступ к объекту.

"По результатам проведенного осмотра подтверждено наличие на Мариливском МПД ГП "Укрспирт" всех без исключения необоротных активов, в том числе которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации соответствующим техническим документам", - сообщили в ФГИ агентству "Интерфакс-Украина".

Также уточняется, что Zernoff ссылается на акт обследования 29 декабря 2020 года, согласно которому на объекте отсутствуют документы (монтажные схемы, проекты), имущество (насосы, вентиляторы, котлы, цилиндры, приборы), часть имущества не идентифицирована (датчики, расходомеры, дифманометры, электропневмопреобразователи, микропроцессоры, приборы, клапаны, модули). Работники ГП "Укрспирт" от подписания акта отказались.

Фонд напомнил, что в рамках демонополизации рынка спирта провел 20 приватизационных аукционов на 1,3 млрд грн. и уже 9 компаний-победителей оплатили покупки и получили в собственность спиртовые активы без каких-либо замечаний.

Агропромышленная группа компаний Zernoff занимается выращиванием, хранением и последующей переработкой зерновых в этиловый спирт и высокопротеиновые корма. Компания была основана в 2001 году как первый национальный производитель водки, является крупнейшим в Молдавии и одним из крупнейших в черноморском регионе производителей этилового спирта для пищевой и фармацевтической промышленности. Производственный комплекс полного цикла включает цеха по переработке зерна, перегонке, производству спирта и водки. Компания также выпускает кормовую добавку DDGS (продукт переработки барды - отхода спиртового производства).