Экономика

12:16 24.02.2021

Правоохранители начали возврат в госсобственность нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - источник

3 мин читать
Правоохранители начали возврат в госсобственность нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - источник

Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) начали в среду процедуру возвращения в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущий Оксаны Марченко, а также несколько граждан РФ.

В тот же день СНБО поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части СЗН, проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведучка одним из бенефициаров СЗН, однако партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что депутат и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне). "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

До 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время ООО "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

В феврале 2021 года СБУ сообщила, что совместно с НАБУ задокументировала противоправные действия эксперта, который содействовал выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры. В НАБУ уточнили, что подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, ставший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ривненской области, отказавшего в августе 2017 года в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов СЗН за государством.

"Соответствующий магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала указанный трубопровод в собственность Украины. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили", - отметили в НАБУ.

В то же время из-за выводов эксперта в 2015 году Хозсуд Ривненской области отменил это решение по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же суд решением, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", признал право собственности на часть СЗН за ООО "ПрикарпатЗахидтранс".

В 2019 году выручка "ПрикарпатЗападтранс" составила 253,9 млн грн, в 2018 – 319,5 млн грн, в 2017 – 262 млн грн.

Теги: #возврат #нефтепродуктопровод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 19.02.2021
СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" – ОП

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" – ОП

12:03 15.02.2021
Медведчук не имеет отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" - ОПЗЖ со ссылкой на решение суда

Медведчук не имеет отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" - ОПЗЖ со ссылкой на решение суда

08:28 01.01.2021
Зеленский о вернувшихся из Сирии украинцах: Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан

Зеленский о вернувшихся из Сирии украинцах: Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан

22:05 31.12.2020
Украине вернут деньги, если Sinovac не пройдет клиническое испытание

Украине вернут деньги, если Sinovac не пройдет клиническое испытание

22:51 23.10.2020
Резников: говорить о конкретном плане возвращения Крыма пока преждевременно, но Украина возвращает этот вопрос в повестку дня

Резников: говорить о конкретном плане возвращения Крыма пока преждевременно, но Украина возвращает этот вопрос в повестку дня

23:04 02.07.2020
Израиль возвращает ряд ограничений после новой вспышки заражений COVID-19

Израиль возвращает ряд ограничений после новой вспышки заражений COVID-19

08:11 19.06.2020
В Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме

В Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме

20:39 16.05.2020
45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле

45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле

17:23 05.05.2020
УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесен на 2021 год

УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесен на 2021 год

10:34 09.04.2020
Авиакомпании МАУ нужен месяц на выход из аврального режима диалога с потерявшими билеты пассажирами, в очереди порядка 27 тыс. обращений

Авиакомпании МАУ нужен месяц на выход из аврального режима диалога с потерявшими билеты пассажирами, в очереди порядка 27 тыс. обращений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

Увольнение Коболева и смена набсовета "Нафтогаза" маловероятны - источник

Главой НКЦБФР назначен внештатный советник ОП Магомедов вместо уволенного Хромаева

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРЭКУ намерена оштрафовать "Центрэнерго" на 0,85 млн грн за низкие запасы угля

Директор ГП "Ивченко-Прогресс" связывает большие надежды с новой госпрограммой развития авиапромышленности

Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

Государственная судебная администрация несправедливо распределяет бюджетные средства – Минфин

"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

Кабмин перенес с июля на октябрь выплату ежемесячной компенсации до 400 грн для пенсионеров 75-80 лет

Глава ГФС намерен участвовать в конкурсе на руководителя БЭБ

"Большое строительство" увеличит ВВП Украины на 2,2% - KSE

Беларусь заморозила цены на социально значимые продукты и лекарства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА