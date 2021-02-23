"Укравтодор" в 2021г планирует восстановить 150 мостов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2021 году восстановить 150 мостов.

"План на 2021 год - 150 мостов, до 2025 года обновим минимум 20 мостов в каждой области", - сообщается в презентации главы "Укравтодора" Александра Кубракова, представленной на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" во вторник.

В презентации также отмечается, что за 2020 год "Укравтодор" перевыполнил план Национальной программы восстановления мостов, восстановив 158 сооружений при плане в 100 мостов.