Экономика

11:19 23.02.2021

"Укрзализныця" хочет получить статус "Большого строительства" для City Express

1 мин читать
"Укрзализныця" хочет получить статус "Большого строительства" для City Express

Проект обновленных маршрутов пригородных поездов City Express нуждается в усиленном финансировании.

"Мы хотим, чтобы наш проект City Express получил статус такого же "Большого строительства", какое сейчас происходит на дорогах. Вы видите: есть деньги - есть дороги. Будут деньги - будут комфортные условия перевозки пассажиров", - заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" во вторник.

При этом, по словам главы компании, в "Укрзализныце" рассчитывают на местные органы самоуправления," чтобы навести порядок на платформах, которые сейчас выглядят жалко".

"Для того, чтобы установить режим пропуска пассажиров и таким образом повысить доходы "Укрзализныци", потому что вы сами знаете, сейчас много "зайцев" ездит в поездах", - пояснил Жмак.

"Те регионы, кто пойдет нам навстречу, получат новые, современные электрички, и жители этих регионов смогут комфортно ездить на работу и с работы. Те, кто не пойдет нам навстречу, будут ездить в обшарпанных электричках, так сказать, по остаточному принципу," - подчеркнул он.

Глава "Укрзализныци" уточнил, что в первую очередь УЗ планирует диджитализировать билеты, чтобы каждый украинец мог купить их через свой смартфон.

Теги: #большое_строительство #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 22.02.2021
"Большое строительство"-2021 предусматривает строительство и реконструкцию 500 объектов социнфраструктуры и 40 проектов экономразвития

"Большое строительство"-2021 предусматривает строительство и реконструкцию 500 объектов социнфраструктуры и 40 проектов экономразвития

10:27 22.02.2021
Правоохранители раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце"

Правоохранители раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце"

20:43 19.02.2021
"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

19:00 19.02.2021
"Укрзализныця" в апреле-мае может поднять тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам на 8% - директор по управлению персоналом

"Укрзализныця" в апреле-мае может поднять тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам на 8% - директор по управлению персоналом

18:22 19.02.2021
"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

17:20 18.02.2021
УЗ и Synergy Development Consulting будут сотрудничать для реализации проектов культурного и исторического значения

УЗ и Synergy Development Consulting будут сотрудничать для реализации проектов культурного и исторического значения

10:49 18.02.2021
"Укрзализныця" назначила 8 доппоездов к 8 марта

"Укрзализныця" назначила 8 доппоездов к 8 марта

13:04 13.02.2021
В "Укрзализныце" предупреждают о задержках некоторых поездов из-за непогоды

В "Укрзализныце" предупреждают о задержках некоторых поездов из-за непогоды

11:44 12.02.2021
Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

11:04 12.02.2021
"Укрзализныця" в 2020г выплатила более 1 млрд грн зарплат находящимся в простое сотрудникам

"Укрзализныця" в 2020г выплатила более 1 млрд грн зарплат находящимся в простое сотрудникам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина заинтересована в скорейших гарантиях сотрудничества по программе с МВФ – министр финансов

Зеленский: Внедрение европейских стандартов производства - одна из основ развития украинской экономики

Кабмин Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

Зеленский заявляет о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на дорогах - Криклий

"Укрпошта" в 2021г оцифрует 100% услуг - Криклий

Roshen планирует в марте увеличить уставный капитал на 1 млрд грн

Швейцарская ROSEN выполнит диагностику магистральных газопроводов Украины

Украина заинтересована в скорейших гарантиях сотрудничества по программе с МВФ – министр финансов

"Укравтодор" готов достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве

На трассе Киев-Одесса уберут наземные переходы и почти все левые развороты - замглавы ЕБРР в Украине

Украина на 22 февраля экспортировала 31 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Зеленский: Внедрение европейских стандартов производства - одна из основ развития украинской экономики

Остановка прокачки по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" не вызовет дестабилизации украинского рынка - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА