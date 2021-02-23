"Укрзализныця" хочет получить статус "Большого строительства" для City Express

Проект обновленных маршрутов пригородных поездов City Express нуждается в усиленном финансировании.

"Мы хотим, чтобы наш проект City Express получил статус такого же "Большого строительства", какое сейчас происходит на дорогах. Вы видите: есть деньги - есть дороги. Будут деньги - будут комфортные условия перевозки пассажиров", - заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" во вторник.

При этом, по словам главы компании, в "Укрзализныце" рассчитывают на местные органы самоуправления," чтобы навести порядок на платформах, которые сейчас выглядят жалко".

"Для того, чтобы установить режим пропуска пассажиров и таким образом повысить доходы "Укрзализныци", потому что вы сами знаете, сейчас много "зайцев" ездит в поездах", - пояснил Жмак.

"Те регионы, кто пойдет нам навстречу, получат новые, современные электрички, и жители этих регионов смогут комфортно ездить на работу и с работы. Те, кто не пойдет нам навстречу, будут ездить в обшарпанных электричках, так сказать, по остаточному принципу," - подчеркнул он.

Глава "Укрзализныци" уточнил, что в первую очередь УЗ планирует диджитализировать билеты, чтобы каждый украинец мог купить их через свой смартфон.