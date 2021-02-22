Экономика

19:03 22.02.2021

Швейцарская ROSEN выполнит диагностику магистральных газопроводов Украины

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Швейцарская ROSEN выполнит диагностику магистральных газопроводов Украины

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) заключил соглашение на внутритрубную диагностику магистральных газопроводов Украины с ROSEN Europe B.V., которая входит в состав швейцарской ROSEN Groupe, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Соглашение предусматривает обследование более 4,5 тыс. км магистральных газопроводов диаметром 1400 мм со сроком исполнения до конца 2024 года. Общая стоимость сделки составляет EUR6,44 млн", ‒ указано в пресс-релизе.

По информации ОГТСУ, внутритрубное диагностирование с использованием интеллектуального поршня ROSEN позволит провести диагностику состояния металла и сварных соединений магистральных газопроводов.

"Своевременное выявление и устранение дефектов снижает риски аварийных ситуаций, повышая надежность работы газотранспортной системы. Последнее внутритрубное диагностирования выполнялось предыдущим оператором ГТС в 2009 году", ‒ пояснили в компании.

Как сообщается в пресс-релизе, услуги будут предоставляться в три этапа. На первом этапе будет проведена очистка линейной части магистральных газопроводов внутритрубными очистными поршнями, выполнено диагностирование различными методами и подготовлен рабочий отчет. На втором и третьем этапах после анализа результатов диагностирования будут предоставлены предварительный и заключительный отчеты. Результаты диагностирования позволят выявить скрытые дефекты на газопроводах и соответственно приоритезировать ремонтные работы.

"На балансе Оператора ГТС Украины насчитывается более 33 тыс. км газопроводов. В текущем году компания запланировала потратить 7,77 млрд грн на их обследование, диагностику, ремонт и техническое обслуживание", ‒ сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого цитирует пресс-релиз.

Внутритрубное диагностирования выполняется с целью обследования геометрии газопровода, выявления дефектов металла труб и сварных соединений, определения пространственного положения газопровода. Внутрь газопровода запускается специальное диагностическое оборудование высокой раздельной способности - диагностическое устройство (поршень), который движется в потоке транспортируемого газа

Теги: #газопроводы #диагностика
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