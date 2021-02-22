"Укравтодор" готов достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве

"Укравтодор" готов достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр в Киеве так же, как достраивает мост в Запорожье, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

"Мы уже предварительно оценивали этот проект. Это должно быть политическое решение, как и в случае с запорожским мостом. После передачи нам Подольско-Воскресенского моста сможем завершить столичный долгострой за полтора года", - сказал он.

Из проектов, которые "Укравтодор" планирует реализовать в столице за 1,5-2 года, Кубраков назвал Дарницкий мост.

"Мы достроим все съезды (с моста – ИФ) совместно с "Укрзализныцей", - добавил он.

Как сообщалось, строительство Подольского мостового перехода начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, в конце октября 2010 была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена (перспективная Подольско-Воскресенская линия).

На строительство Подольско-Воскресенского моста предусмотрено в 2021 году 716,8 млн грн из Спецфонда бюджета Киева, причем лишь 156 млн грн это средства местного бюджета, а 560 млн грн – субвенция. На январь 2021 проект выполнен на 82% (общая смета – 11,3 млрд грн). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

На Дарницком мосту осталось завершить заезды и съезды на Днепровскую набережную на левом берегу.