"Интерпайп НТЗ" за 7 лет направил 84 млн грн на реализацию экологических проектов

"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) за последние семь лет направил на реализацию экологических проектов около 84 млн грн, сообщил председатель правления завода Сергей Костенко, комментируя присоединение предприятия к "Комплексной программе экологической безопасности и внедрения устойчивого развития г. Днепр на 2021-2025гг.", которая была принята на сессии городского совета в конце января.

По его словам, ключевые направления работы – снижение выбросов СО2 и повышение энергоэффективности производства.

"Реализация проектов позволила на 40% снизить уровень выбросов СО2 и сократить потребление газа на 27,5%. Мы не планируем на этом останавливаться. У нас разработана программа экологических мероприятий на следующие 5 лет. Кроме этого, все инвестиционные проекты, которые мы реализуем, обязательно включают в себя экологическую составляющую", - отметил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Предправления также сообщил, что после закрытия мартеновского производства и запуска инновационного электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь" в 2012 году одним из основных направлений экомодернизаций на "Интерпайп НТЗ" стало снижение выбросов CO2 в атмосферу посредством модернизации систем паро- и теплоснабжения. Завод перешел от централизованной подачи пара к локальным источникам парогенерации. Теперь для технологических нужд используются современные парогенераторы, которые установлены непосредственно в цехах.

На предприятии была модернизирована система отопления: вместо энергозатратных старых котлов установлены современные модульные котельные.

Кроме того, на предприятии создан замкнутый цикл водоснабжения, что позволило полностью отказаться от сброса технологических вод в реку Днепр. На данный момент производственно-ливневые стоки возвращаются в технологический цикл - для этого на НТЗ построена насосно-фильтровальная станция (НФС), которая является отправной точкой процесса очистки воды.

В 2020 году для более рационального использования водных ресурсов на заводе началась реализация проекта по строительству дополнительной градирни, которая позволит сократить потребление воды из Днепра за счет охлаждения воды, циркулирующей в системе НФС.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.