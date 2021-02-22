Экономика

10:12 22.02.2021

"Интерпайп НТЗ" за 7 лет направил 84 млн грн на реализацию экологических проектов

3 мин читать
"Интерпайп НТЗ" за 7 лет направил 84 млн грн на реализацию экологических проектов

 "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) за последние семь лет направил на реализацию экологических проектов около 84 млн грн, сообщил председатель правления завода Сергей Костенко, комментируя присоединение предприятия к "Комплексной программе экологической безопасности и внедрения устойчивого развития г. Днепр на 2021-2025гг.", которая была принята на сессии городского совета в конце января.

По его словам, ключевые направления работы – снижение выбросов СО2 и повышение энергоэффективности производства.

"Реализация проектов позволила на 40% снизить уровень выбросов СО2 и сократить потребление газа на 27,5%. Мы не планируем на этом останавливаться. У нас разработана программа экологических мероприятий на следующие 5 лет. Кроме этого, все инвестиционные проекты, которые мы реализуем, обязательно включают в себя экологическую составляющую", - отметил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Предправления также сообщил, что после закрытия мартеновского производства и запуска инновационного электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь" в 2012 году одним из основных направлений экомодернизаций на "Интерпайп НТЗ" стало снижение выбросов CO2 в атмосферу посредством модернизации систем паро- и теплоснабжения. Завод перешел от централизованной подачи пара к локальным источникам парогенерации. Теперь для технологических нужд используются современные парогенераторы, которые установлены непосредственно в цехах.

На предприятии была модернизирована система отопления: вместо энергозатратных старых котлов установлены современные модульные котельные.

Кроме того, на предприятии создан замкнутый цикл водоснабжения, что позволило полностью отказаться от сброса технологических вод в реку Днепр. На данный момент производственно-ливневые стоки возвращаются в технологический цикл - для этого на НТЗ построена насосно-фильтровальная станция (НФС), которая является отправной точкой процесса очистки воды.

В 2020 году для более рационального использования водных ресурсов на заводе началась реализация проекта по строительству дополнительной градирни, которая позволит сократить потребление воды из Днепра за счет охлаждения воды, циркулирующей в системе НФС.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп_нтз #проекты #экология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 17.02.2021
Кабмин уполномочил UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями

Кабмин уполномочил UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями

12:44 16.02.2021
В Украине будут отслеживать экологические нарушения с помощью спутниковых снимков

В Украине будут отслеживать экологические нарушения с помощью спутниковых снимков

14:24 14.02.2021
В ОАЭ могут пройти недели украинского кино и дни народного искусства

В ОАЭ могут пройти недели украинского кино и дни народного искусства

14:05 10.02.2021
ДТЭК намеревается запустить первые пилотные проекты по "зеленому" водороду до конца года

ДТЭК намеревается запустить первые пилотные проекты по "зеленому" водороду до конца года

13:36 03.02.2021
ЕИБ в 2020 году инвестировал более EUR1 млрд в украинские проекты

ЕИБ в 2020 году инвестировал более EUR1 млрд в украинские проекты

17:06 28.01.2021
Минцифры и фонд QPDigital будут развивать AI, Blockchain и GameDev в Украине

Минцифры и фонд QPDigital будут развивать AI, Blockchain и GameDev в Украине

12:59 19.01.2021
Украина настроена на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы - Шмыгаль

Украина настроена на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы - Шмыгаль

10:39 13.01.2021
Минздрав в 2021г запустит два пилотных проекта по созданию аэромедицинского пространства

Минздрав в 2021г запустит два пилотных проекта по созданию аэромедицинского пространства

10:51 05.01.2021
Минздрав в 2021 году планирует реализовать более 30 цифровых проектов

Минздрав в 2021 году планирует реализовать более 30 цифровых проектов

16:41 23.12.2020
Военный конфликт на Донбассе ведет к экологической катастрофе в регионе и Украине, но власти игнорируют проблему - мнение

Военный конфликт на Донбассе ведет к экологической катастрофе в регионе и Украине, но власти игнорируют проблему - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявляет о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и КС

Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году - Зеленский

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

"Укрметаллургпром" выступает за пролонгацию пошлины на лом еще на 5 лет

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский заявляет о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и КС

Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году - Зеленский

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

Транзит газа через Украину упал до минимума за год на фоне сильной оттепели в Европе и морозов в России

В Украине утвердили требования к содержанию с/х животных

Госналоговая в 2020 г. в 1,5 раза чаще штрафовала предпринимателей за нарушения относительно РРО - Opendatabot

Илон Маск считает завышенными курс криптовалют

Кулеба: РФ продолжает "выбрасывать миллиарды" на строительство "Северного потока-2"

Великобритания выделит Херсонской области £168 тыс. на проект по улучшению жизни крымчан

Газпром резко снижает транзит через Украину - уже на 1/4 к уровню начала февраля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА