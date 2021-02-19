Экономика

13:59 19.02.2021

Началось строительство нового аэродрома в Днепре

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Началось строительство нового аэродрома в Днепре

Началось строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепре; закончить работы планируется через 36 месяцев, сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков в Facebook в пятницу.

В свою очередь новый терминал аэропорта, по его словам, будет построен и сдан в эксплуатацию уже через 18 месяцев.

"Первая очередь строительства предусматривает все грунтовые работы, строительство нового перрона и рулежных дорожек для соединения нового терминала со старой полосой на время строительства новой полосы. Это означает, что пассажиры смогут воспользоваться новым терминалом, а самолеты - новым перроном уже к концу следующего года!", - написал он.

Во время строительства будет функционировать старая взлетно-посадочная полоса.

Как сообщалось, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") подписало с ООО "Альтис-Констракшн" договор на закупку работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту Днепра с предложением на 30,6% ниже ожидаемой стоимости за 3,95 млрд грн.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, еще в сентябре 2020 года на объекте стартовали подготовительные работы для обеспечения непрерывного функционирования аэропорта на время строительства. Тогда же частный инвестор компания "НС Днепр" начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

В аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Стоимость проекта, согласно отчету государственной экспертизы, - 6,23 млрд грн.

На текущий год на строительство аэродрома правительство выделило 1,4 млрд грн.

 

Теги: #недвижимость #днепр #укринфрапроект #аэропорт
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