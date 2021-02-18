Экономика

16:01 18.02.2021

"Укравтодор" выбрал "Ростдорстрой" для строительства дороги в Одесский порт

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"Укравтодор" выбрал "Ростдорстрой" для строительства дороги в Одесский порт

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по результатам тендера, проведенного в системе государственных электронных торгов ProZorro, выбрало ООО "Ростдорстрой" подрядчиком строительства дороги к Одесскому морскому торговому порту.

Как отмечается в сообщении в Facebook "Укравтодора" в четверг, строительство дороги должно начаться уже весной текущего года, а завершение строительства запланировано на 2022 год.

Договор на проведение строительных работ находится на стадии подписания.

Согласно плану, новая дорога протяженностью 5,3 км соединит территорию Одесского морского торгового порта и дорогу М-28 Одесса - Южный.

Строительство также включает сооружение новой эстакады.

Дорога получит цементобетонное покрытие по усиленной технологии. Проект также включает площадку для отстоя большегрузного автотранспорта вместимостью около 300 грузовиков и площадку взвешивания в движении для контроля соблюдения весовых норм.

"Новая дорога не только разгрузит городские дороги Одессы, которые не рассчитаны на интенсивное движение грузовиков, но и будет способствовать активизации международных перевозок Украины" - считает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Сейчас движение большегрузного транспорта в/из порта частично осуществляется по городской сети дорог Одессы, а также по территории ООО "Евротерминал", взымающего плату за отстой и проезд тяжеловесного транспорта.

Строительство дороги к Одесскому морпорту было инициировано президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках программы "Большое строительство".

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Администрация морских портов Украины направила ООО "Евротерминал" проект договора об установлении сервитута, который должен был решить проблему обеспечения беспрепятственного въезда/выезда (проезда по территории "Евротерминала") большегрузного автотранспорта на/с территорию Одесского морского порта. Однако по сей день вопрос остается нерешенным.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

АМКУ своим решением признал, что с марта 2016 по ноябрь 2017-го "Евротерминал" занимало монопольное положение на рынке услуг, связанных с обслуживанием грузовых транспортных средств, без оплаты которых заезд в Одесский морской торговый порт является невозможным.

В итоге "Евротерминал" в декабре 2018 года по ряду судебных процессов уплатил 5,4 млн грн штрафа, наложенного АМКУ.

В течение 2020 года в Украине было построено и отремонтировано 4056 км автомобильных дорог и 158 искусственных сооружений.

Теги: #транспорт #укравтодор #дорога #одесский_порт
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