Dragon Capital намерен приобрести логистический комплекс Amtel под Киевом

Компании UCPIH Ltd и Dragon Capital Investments Limited (обе – Кипр) из группы компаний Dragon Capital намерены приобрести контроль над ООО "Международная логистическая компания" (Киев), владеющей логистическим комплексом Amtel класса "А" в с. Белогородка (Киевской обл.).

Согласно повестке дня Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведомство планирует рассмотреть предоставление компаниям разрешения на сделку в четверг.

Как сообщалось, ООО "Международная логистическая компания" (Киев), входящее в российскую группу Amtel Properties, в 2011 году ввело в эксплуатацию первую очередь комплекса "Амтел" класса "А" общей площадью 42 тыс. кв. м (в том числе 8 тыс. кв. м офисных площадей). По данным на сайте Amtel Properties, ввод второй очереди (50 тыс. кв. м) запланирован на 2021 год. Согласно информации в Единой е-системе строительства, сертификат ГАСИ о вводе в эксплуатацию второй фазы объекта был выдан в октябре-2020.

По данным ЕГР, учредителем "Международной логистической компании" с уставным капиталом 112,4 млн грн является кипрское ООО "Ведлейк Холдинг Лимитед" (100%), бенефициарами – Даниэль, Диана и Судхир Гупта.

Согласно финансовому отчету ООО за 2019 год, его чистая прибыль составила 293 млн грн, выручка – 58 млн грн. Активы компании составили 359 млн грн.

Группа Amtel создана в 1990, ее девелоперское подразделение Amtel Properties – в 2005. В портфеле компании офисные, гостиничные, логистические проекты недвижимости в России, Грузии, Украине, Беларуси общей площадью более 1 млн кв. м, в том числе проект ЖК Atria.City Teremky в пгт Чабаны под Киевом.

Как сообщалось, в январе-2021 Dragon Capital завершил сделку по продаже складского комплекса "Омега-2" в Броварах.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на январь-2021, под ее управлением находится 29 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов, общей площадью 662 тыс. кв. м.