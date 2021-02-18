"Укрзализныця" назначила 8 доппоездов к 8 марта

"Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов к празднику 8 марта, сообщается на сайте компании в четверг.

"Самое популярное сейчас направление, которое является самым легким способом добраться до Буковеля, пополнится поездом №43 Киев - Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он будет отправляться из Киева в 19:06 и прибывать в Ивано-Франковск в 5:43 следующих суток. Из Ивано-Франковска отправление назначено на 4 и 8 марта в 21:55 с прибытием в Киев в 8:48", - отмечается в сообщении.

Кроме того, дополнительный поезд №235 Киев-Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении - 6 и 8 марта с отправлением из Киева в 20:28 и прибытием в Ужгород в 11:58 следующего дня, в обратном направлении отправление из Ужгорода назначено на 18:10, прибытие в Киев - на 8:40.

Дополнительный поезд №168 Львов-Одесса назначен на 8 марта с отправлением из Львова в 9:40 и прибытием в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 9:37 и прибытие во Львов в 21:05.

Доппоезд №136 Одесса-Черновцы по направлению в Черновцы назначен на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу - 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01.

Дополнительный поезд №249/250 Киев-Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 8:15. В обратном направлении с отправлением 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытием в Киев в 12:30.

8 марта также осуществит рейс поезд №197/198 Киев-Ковель. Он будет отправляться из Киева в 6:19 и прибывать в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление назначено на 11:27, а прибытие в столицу планируется в 20:45.

Поезд №72 Киев-Запорожье будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев - 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 7:04.

Помимо этого, доппоезд №779/780 Сумы-Киев-Винница будет курсировать 5 и 8 марта с отправлением из Сум в 5:26 и прибытием в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46, прибытие в Сумы в 21:47.