Экономика

10:02 18.02.2021

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Чернигове

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Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Чернигове

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) начинает работу в Чернигове, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается: чтобы заказать поездку, пользователю необходимо скачать и установить приложение Bolt на смартфон, после этого указать место назначения и выбрать категорию авто. Оплатить поездку можно как наличными, так и банковской карточкой, подключив ее к приложению. В качестве способа оплаты также доступен сервис Apple Pay.

"Bolt - это первый международный сервис для заказа поездок, который запускает свои услуги в Чернигове", - отметил руководитель компании Bolt в Украине Сергей Павлик, которого цитирует пресс-служба.

К настоящему времени услугами Bolt можно воспользоваться в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге и Чернигове.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

 

Теги: #транспорт #такси #чернигов #bolt
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