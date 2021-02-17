"Альфа-Лизинг Украина" в 2021г намерена нарастить свою долю на рынке финлизинга втрое

ООО "Альфа-Лизинг Украина", входящее в банковскую группу Альфа Банка (Киев), намерено в 2021 году нарастить свою долю на украинском рынке финансового лизинга с 7% до 21%, сообщила генеральный директор компании Лариса Власова на презентации выпуска облигаций, организованной Cbonds.

Согласно представленной ею презентации, компания планирует увеличить свой лизинговый портфель в этом году с $28,7 млн до $90 млн.

В документах указывается, что в 2022 году "Альфа-Лизинг Украина" намерена нарастить свою долю на рынке до 26% за счет увеличения портфеля до $135 млн.

В минувшем году компания увеличила свой портфель с $24,6 млн до $28,7 млн, а долю на рынке – с 6% до 7%. Чистая прибыль "Альфа-Лизинг Украина" в 2020 году составила $1,6 млн по сравнению с $0,6 млн годом ранее.

На этот год компания запланировала рост чистой прибыли до $1,9 млн, а на следующий – до $3,3 млн.

По словам Власовой, целевыми рынками для "Альфа-Лизинг Украина" являются рынки сельхозтехзники и автомобилей. "В 2021 год мы хотим зайти в новый для себя корпоративный сегмент, увеличить средний чек", – сообщила гендиректор, добавив, что доля таких новых клиентов в этом году должна составить около 50%.

Он уточнила, что сейчас средний чек составляет $35 тыс., а средний аванс – 36%.

"Если посмотреть на 2020 год, то рынок продаж легковых автомобилей по сравнению с 2019-м немного упал. Рынок продаж сельхозтехники упал примерно на 15%. Но рынок лизинга по сравнению с 2019-м вырос примерно на 17-19%", - отметила Власова.

Она также указала, что у украинского рынка значительный потенциал роста, указав, что сегодня крупнейшая на рынке компания занимает долю 45%.

Власова сообщила, что компания в январе успешно разместила дебютные облигации серии "А" на 100 млн грн сроком обращения пять лет с ежегодной офертой, ежеквартальным купоном и плавающей ставкой на уровне учетная ставка НБУ +7%, в феврале начала размещении такой же серии "B", а в апреле – серии "С".

"Так как для нас это дебютный выпуск, мы пошли по более упрощенной процедуре - сделали закрытый выпуск. Успешное размещение первой серии не вызвало никаких вопросов. Сейчас перед нами размещение второй серии, а дальше, в апреле, будет третья серия", - сказала Власова.

Как было отмечено в ходе презентации, при покупке облигаций на сумму свыше 10 млн грн возможно предоставление дополнительной гарантии от крупнейшего владельца банковской группы – ABH Ukraine Limited, однако при размещении серии "А" этой опцией воспользовался лишь один покупатель.