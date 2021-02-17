Экономика

19:06 17.02.2021

Глобальный долг в период пандемии вырос больше, чем в годы финансового кризиса - IIF

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Глобальный долг в период пандемии вырос больше, чем в годы финансового кризиса - IIF

Совокупный глобальный долг, накопленный в период пандемии COVID-19, был существенно выше, чем в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

По оценкам IIF, глобальный долг в 2020 году вырос на $24 трлн, до $281 трлн. В отношении к мировому ВВП показатель увеличился на 35 процентных пунктов (п.п.), до 355% ВВП.

Для сравнения: в 2008 году отношение глобального долга к ВВП повысилось на 10 п.п., в 2009 году - на 15 п.п.

Совокупный долг государств увеличился до 105% ВВП по сравнению с 88% ВВП в 2019 году. Долг развитых стран, пытавшихся справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, вырос в общей сложности на $10,7 трлн, свидетельствуют данные IIF.

По оценкам организации, в 2021 году глобальный госдолг повысится еще на $10 трлн.

Темпы вакцинации против COVID-19 в разных странах идут различными темпами, и сложности с внедрением вакцин могут сдержать восстановление экономик, что будет способствовать накапливанию дополнительного долга, отмечают в IIF.

В минувшем году Швейцария стала единственной страной, где было отмечено снижение госдолга в отношении к ВВП.

Совокупный долг частных нефинансовых компаний в 2020 году вырос до 165% ВВП по сравнению с 124% ВВП годом ранее.

Теги: #рост #долг #мир
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