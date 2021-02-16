Экономика

20:14 16.02.2021

Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

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Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник ограничило предложение 6-мес., 12-мес. и 16-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) соответственно 0,5 млрд грн, 1 млрд грн и 1,5 млрд грн, что позволило ему понизить ставки отсечения по ним на 0,3 процентных пункта.

Как говорится в информации на сайте министерства, новая ставка отсечения 3-мес. бумаг составила 9,15%, 12-мес. – 11,05% и 16-мес. – 11,45%.

Наибольший спрос, как и неделю назад, был на 16-мес. бумаги – 5,29 млрд грн (здесь и далее по номиналу), что позволило опустить их средневзвешенную доходность на 0,44 п.п. – до 11,3%.

Спрос на 3-мес. ОВГЗ превышал предложение в 1,9 раза, на 12-мес. бумаги – в 2,8 раза, в результате чего их средневзвешенные ставки Минфину удалось понизить соответственно до 9,07% и 10,96%.

По более длинным инструментам – 2-х и 3-летним бумагам – ставки отсечения остались на прежнем уровне: соответственно 11,9% и 12,15%, однако объем продаж вырос соответственно в 4,3 раза и 2,4 раза – до 1,73 млрд грн и 1,27 млрд грн. При этом были удовлетворены все поступившие заявки.

В целом Минфину удалось привлечь на этих аукционах 5,93 млрд грн по сравнению 7,36 млрд грн неделей ранее, когда почти на 1 млрд грн было продано самых "длинных" 6-летних бумаг.

Помимо того во вторник Минфин разместил 2-летние долларовые ОВГЗ на $41,8 млн под 3,9% и 12-мес. ОВГЗ в евро на EUR70,5 млн под 2,5%, отказавшись от $85,6 млн по ставкам до 4,25%.

Теги: #овгз #ставки
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