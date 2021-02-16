Экономика

17:55 16.02.2021

В Киевской области в 2021г ожидается ввод в эксплуатацию трех новых складских комплексов

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В Киевской области в 2021г ожидается ввод в эксплуатацию трех новых складских комплексов

Новое предложение на рынке логистической недвижимости Киева и области в 2021 году будет представлено тремя складскими комплексами общей площадью 103 тыс. кв. м, сообщили в компании Colliers Ukraine.

"Складская недвижимость стала достаточно устойчивым сегментом в текущем кризисе в Украине. Онлайн-торговля и в карантин была драйвером спроса на такие помещения, но локдаун существенно усилил эту тенденцию", – сообщил управляющий директор Colliers Ukraine Александр Носаченко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2020 году на столичный рынок логистической недвижимости вышло три новых объекта общей площадью 82 тыс. кв. м, общее предложение достигло 1,846 млн кв. м.

Кроме того, в 2021 году стартует реализация индустриального парка Е40 под Киевом (200 тыс. кв. м). Строительство запланировано на текущий год в рамках программы Dragon Capital development.

Как отметили в Colliers Ukraine, тренды отечественного рынка совпадают с европейскими. Складской, промышленный и логистический секторы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) стали одними из самых востребованных видов активов с 2019 года по версии Colliers, CMS и Randstad.

Несмотря на спровоцированную пандемией рецессию экономики, арендные ставки на качественные складские помещения в Киеве несколько выросли. В лучших активах они составляют $5-5,5/кв. м/мес., тогда как в ЦВЕ средние ставки колеблются от $3,4 до $6,5/кв. м/мес.

На большинстве рынков ЦВЕ уровень вакантности складов ниже 5%, показатель в Украине составляет 1-4%, отмечают в компании. При этом на украинском рынке наблюдается дефицит свободных помещений, а пандемия не спровоцировала рост вакантности.

По данным Colliers, в общей структуре сделок в 2020 году преобладают операторы розничной торговли, электронной коммерции, логистические операторы и дистрибьюторы, формирующие значительную долю спроса.

"Большинство сделок на рынке проходило в объектах на стадии строительства. Такая практика является одним из показателей повышенного спроса и дефицита качественных складских помещений", – отмечают в компании.

Теги: #киев #недвижимость
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