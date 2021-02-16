Приток нерезидентов в украинские облигации может сократиться из-за промедлений в переговорах с МВФ – мнение

Приток нерезидентов в украинские ценные бумаги может сократиться, а критически важные реформы затянутся из-за промедлений в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), считает исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

"Основной риск - это потенциальное сокращение притока нерезидентов в украинские облигации и оттягивание критических решений (критических реформ) в условиях, когда финансовая ситуация "не жмет", - сказал Боярчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока критической ситуации нет. В мире масштабное количественное смягчение (печатают триллионы долларов и евро) и из-за этого возникает высокий аппетит к рискам. Много свободных денег, которые некуда вкладывать. То есть украинские долги будут покупать и без МВФ", - пояснил он.

Однако такое положение вещей может привести к накоплению проблем, создать риск политического и социального взрыва, когда программы количественного смягчения свернутся, а проблема финансирования станет острой и политической возможности провести необходимые реформы уже не будет, отметил эксперт.

"Видим, что Зеленскому становится сложно проводить решения через парламент. Судебная и антикоррупционная реформы очень болезненны для элит", - отметил он.

"Думаю, что до середины года ничего не будет с МВФ. Более активное движение начнется, если начнутся сигналы о потенциальном сворачивании количественного смягчения. Тогда в правительстве будут вынуждены более активно двигаться. Пока не будет давления, не будет давить финансовая ситуация - вероятность продвижения болезненных реформ достаточно низкая", - сказал Дмитрий Боярчук.