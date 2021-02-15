Экономика

11:30 15.02.2021

Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн - Лазебная

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Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн - Лазебная

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе 2021 года составил 2,2 тыс. грн, а получает ее треть домохозяйств, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят более 10% своих доходов. Таким образом, 10% они платят самостоятельно, а все остальное покрывает государство", - сказала она на форуме "Платежка. Справедливые тарифы и энергетическая независимость Украины" в понедельник.

"Если мы возьмем получателей льгот – 1,8 млн людей и субсидиантов – 3 млн людей, то видим, что это почти 5 млн людей. То есть треть домохозяйств Украины поддерживается государством в условиях роста тарифов", - добавила Лазебная.

Официальный курс на 15 февраля – 27,844 грн/$1.

Теги: #субсидия #январь
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