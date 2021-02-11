Экономика

14:55 11.02.2021

Выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ может составить до 24 млрд грн – глава Минэнерго

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Выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ может составить до 24 млрд грн – глава Минэнерго

Быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями "зеленой" электроэнергии (ВИЭ) может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн, однако параллельно ищутся вариант решений, чтобы избежать накопления подобного долга в будущем, сообщил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

"Работаем над быстрым вариантом – выпуском зеленых облигаций до 24 млрд грн", – сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) в четверг.

Витренко также сообщил, что на погашение долга будет направлена также, минимум, половина кредита госбанков "Укрэнерго" на сумму 10,25 млрд грн, направленного ГП "ГарПок", что частично решает проблему.

По его словам, среди долгосрочного решения проблемы рассматриваются выплаты из бюджета за счет налога на углеродные выбросы или авансирование за поставку и транспортировку "зеленого" водорода.

Еще одним вариантом Витренко назвал выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Как сообщалось, на этой неделе в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5041, предусматривающий для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии выпуск облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму 25 млрд грн, тогда как ранее поданный и отозванный подобный законопроект предполагал их выпуск на 19,6 млрд грн.

В то же время, по данным агентства "Интерфакс-Украина", в Минфине выступают против выпуска гособлигаций под эти цели, предлагая в качестве эмитента "Укрэнерго". Вариантом является предоставление госгарантий по этим бумагам.

 

Теги: #витренко #виэ
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