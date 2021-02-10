Экономика

16:10 10.02.2021

Ирина Сиренко возглавила управление НБУ по надзору за страховым рынком

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Ирина Сиренко возглавила управление НБУ по надзору за страховым рынком

Ирина Сиренко возглавила управление по надзору за страховым рынком департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Сиренко на своей странице в Фейсбуке уточнила о начале работы в управлении по надзору за страховым рынком НБУ со среды, 10 февраля.

О работе Сиренко в Нацбанке в указанной должности также сообщается в ее декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций.

Сиренко работала на страховом рынке Украины с 1996 года, возглавляла СК "Провидна" с апреля 2006 года по март 2013-го.

Теги: #нбу #департамент
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